粗心爸把1歲女鎖車內！囚犯看不下去「讓專業的來」　2分鐘撬開門

▲粗心爸把1歲女鎖車內好焦慮，囚犯看不下去「讓專業的來」，靠一支衣架2分鐘就把門撬開。（圖／翻攝自Shadow Lantry臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

美國佛州新里奇港（New Port Richey）14日夫妻開車載1歲女兒出門，結果下車後卻意外把女兒鎖在車內，而且車鑰匙也忘在車內無法開門，夫妻只能焦急的站在車外手足無措，這時在旁邊修路的囚犯見狀決定出手幫忙，使出過去的「看家本領」用衣架撬開車門，僅2分鐘內就成功救出女嬰，目擊者看了紛紛拍手歡呼。

綜合媒體報導，爸爸喬（Joe Lantry）14日開車載了老婆夏朵（Shadow Lantry）及女兒達拉絲（Dallas）出門，但他下車時卻隨手將車鑰匙丟在前座，關上門後才想到女兒還在沒有下車，但這時汽車的車門已經全部鎖上打不開，儘管當時溫度只有攝氏22度，但陽光照射後車內的溫度30分鐘內可能會飆至37度。

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▲囚犯靠著一支衣架成功將車門打開救出1歲女童。（圖／翻攝自Shadow Lantry臉書）

夫妻倆害怕女兒會受不了高溫有生命危險，站在車外焦急的想盡辦法要救出女兒。所幸這時旁邊剛好有5名囚犯在員警的戒護下修路，他們看見夫妻焦急的神情決定出手幫忙，獲得員警同意後「重操舊業」開始拿衣架撬車門，僅花了2分鐘就成功打開門救出達拉絲，現場民眾看了紛紛拍手鼓掌、高聲替他們喝采叫好。

媽媽莎朵（Shadow Lantry）也把過程拍下PO上臉書分享，結果引起了網友熱烈討論。當地警長諾科（Chris Nocco）也表示，這是一起少見「囚犯專業」能派上用場的案例，「他們有許多人都知道自己犯了錯且有心悔，他們仍希望在生活中做正確的事」但諾科也強調說，只有警察在場且經過批准的情況下才可以破車。

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