北韓與聯合國商討重開領空　美喊停：要當川金會談判籌碼

▲北韓高麗航空（圖／維基百科）



國際中心／綜合報導

《路透社》獨家指出，消息人士表示，北韓正準備與聯合國國際民航組織（ICAO）合作，準備重新開放部分領空，讓各國航道重新經過北韓，以促進北韓民用航空的發展。但這項行動已經被美國擋下，川普政府有意以此為川金會的談判籌碼。

由於北韓有非預期性試射飛彈的風險，因此全球各大航空公司的航線，目前全部避開北韓領空。若是北韓重新開放領空．且確保絕對安全，那麼全球航空業部分亞洲、歐洲與北美航線，可以繞經北韓，省下許多燃料時間，成本可大幅降低。北韓也可藉此重振自2017年以來遭制裁的商用航空產業。

消息人士指出，川普政府正嘗試匯集所有影響與誘因，直到北韓承諾放棄發展核武以及飛彈計畫。而此回阻止ICAO與北韓合作，正是其中一個談判手段，希望能夠在美國總統川普與北韓領導人金正恩會面前，仍舊維持對北韓的制裁力道。目前美國官員與ICAO皆未對此表達意見。

根據獨立研究公司CAPA航空中心報告指出，高麗航空和中國航空等航空公司，在北韓市場提供的座位數每年不達20萬個。而人口數僅北韓一倍的南韓，每年市場的航空座位數超過1300萬個。若北韓重新開放領空，最大受惠者將是南韓航空業。