實習首日遇槍擊！　21歲男大生從辦公室被送到太平間...

▲ 21歲男大生韋納和老婆蓮恩（Winter Lane）。（圖／翻攝臉書／Trevor Wehner）

國際中心／綜合報導

美國伊利諾州（Illinois）普特拉公司（Henry Pratt）上周發生一起5死6傷的槍擊案，其中一名21歲實習生韋納（Trevor Wehner）正好是第一天上班，沒想到卻意外遇上不滿遭解雇的前員工馬丁（Gary Martin），到公司持槍掃射的復仇鬧劇。令人心碎的是，他預定今年5月將從大學畢業，而這份工作是他夢寐以求的實習機會。

據Chicago Tribune報導，這起槍擊案發生在當地時間15日下午1時24分，就讀於北伊利諾伊大學（NIU）的韋納，在公司內擔任人力資源管理部的實習生，當時他和同校學長、畢業於NIU商學院的部門經理帕克（Clay Parks），以及另一名在公司服務長達13年的經理乒卡德（Josh Pinkard），3人在解僱會議上遇到馬丁後，隨即掃射致死。另外2名受害的員工，分別是擁有13年資歷的倉儲人員華瑞茲（Vicente Juarez），以及工作達20年的員工拜爾（Russ Beyer）。

警方在下午2時59分當場逮捕馬丁。普特拉公司也在事後發出聲明，公司將會投入全部精力在員工的健康與福利上，並願意提供員工家人們任何支持，往後也會密切配合警方調查辦案。

韋納在生前是一名狂熱體育迷，也結交許多好友，因此在去世的消息釋出後，許多親朋好友紛紛表達哀悼，其中一名從6年級就認識韋納的21歲男史密斯（Christian Smith）就表示，特弗雷（Trevor）是一名開心果，總是會想辦法讓人發笑，而且他「對我有很大的影響力，因為他總是鼓勵我勇於做自己」。另一名好友則在臉書上表示，「我知道我不會忘記你那顆善良的心、有趣靈魂和無止盡的FFA回憶，安息吧。」

此外，「Annette Barr」攝影工作室也為此哀悼，並在臉書上公布韋納和蓮恩的合照表示，自槍擊案以來，他永遠忘不了這對年輕夫妻，因為雙方在拍攝途中都非常善待彼此，而且也很擅長擺姿勢，尤其韋納隨和又耐心地對待女朋友的行為，最令他印象深刻。