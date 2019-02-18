價格「高於62萬」母湯！　「婚禮、婚戒」越貴…夫妻離越快

▲婚禮示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

很多人覺得婚禮一生只有一次，一定要辦的精緻、盛大又滿意，但根據2名來自美國埃默里大學（Emory University）的經濟學家調查，得出「婚禮越貴，越容易在短時間內離婚」的結果。

綜合外媒報導，埃默里大學研究人員安德魯（Andrew Francis-Tan）和修格（Hugo M Mialon）對3000多對的已婚夫婦進行調查，得出在婚禮上花費5000美元（約15萬5千台幣）到1萬美元（約31萬台幣）的夫妻離婚率，「小於」在婚禮上花費2萬美元（約62萬台幣）或以上的夫妻。

同一份調查中還指出，「訂婚戒指」越貴，婚姻持續的時間就會越短；具體來說，訂婚戒指價格落在2000美元（約6萬2台幣）到4000美元（約12萬4台幣）之間的夫妻，離婚率「高於」戒指價格介於500美元（約1萬5台幣）到2000美元（約6萬2台幣）間的夫妻。

有趣的是，調查中發現，如果夫妻在蜜月旅行時出國，離婚的機率將很明顯的有降低的傾向；這樣的狀況顯示，比起追求一場人生夢寐以求的華麗婚禮，夫妻應該在蜜月旅行上花費更多。

▼婚戒示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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