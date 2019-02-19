超狂大二後衛「連罰進95球」　破NCAA近22年紀錄

▲NCAA戴維森連進95顆罰球破紀錄。（圖／翻攝自戴維森推特）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國NCAA第三級（Division III）男籃瓦伯西學院（Wabash College）與歐柏林學院在昨（18日）的比賽中，出現歷史性的一刻，瓦伯西學院當家2年級後衛戴維森（Jack Davidson）已連續95記罰球命中，不僅打破NCAA高掛22年來的連續罰球命中數，還差點刷新NBA由前灰狼球員威廉斯（Michael Williams）在1993年所創下連續罰進97球的紀錄。

據《雅虎體育》報導，美國NCAA（National Collegiate Athletic Association,全美大學運動聯合會）罰球連續進球的紀錄保持人是北肯塔基大學（Northern Kentucky University）的保羅（Paul Cluxton），曾在1996-1997年的賽季連續罰進94球。不過這項紀錄在16日終於被更新，由戴維森連續95顆打破這維持21年的佳績，所有隊友都在一旁歡慶這光榮的一刻。

值得一提的是，戴維森先是在2月初打破D3的紀錄，不到半個月的時間又創下了全NCAA的紀錄，相當了不起。即便挑戰第96記罰球時以失敗告終，但能夠帶領球隊以89比76在自家主場擊敗踢館的歐柏林學院，他表示已經非常心滿意足。戴維森隨後也在個人推特上發文，「若沒有球迷的支持，我不可能辦得到！讓比賽繼續吧。」

至於NBA單節最多罰球命中紀錄，則是由勇士隊貝瑞（Richard Barry III）、老鷹馬拉維奇（Pete Maravich）、活塞丹特利（Adrian Delano Dantley）、公牛喬丹（Michael Jordan）、湖人柯比（Kobe Bryant）、熱火韋德（Dwyane Wade）、活塞拜南（William Bynum）及獨行俠諾威斯基（Dirk Nowitzki）等多名球員以14顆的成績創下；歷史紀錄是由前灰狼球員威廉斯（Michael Williams）在1993年所創，當時他是連續罰進97球。