德國汽車工業挺梅克爾　嗆美：歐洲車不會有國安問題

▲美國擬對進口車徵收高達25%關稅。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

德國汽車工業協會（VDA）17日發布聲明支持德國總理梅克爾的說法。VDA指出，從歐洲進口的車輛不會危及美國的國土安全，且近年德國汽車業在美國創造超過10萬個工作機會，約有300家工廠，成為美國最大的汽車出口商，「一切都加強了美國，並不是一個安全問題，完全無法理解將歐洲汽車列為國家安全威脅的決定。」

德國總理梅克爾（Angela Merkel）16日在慕尼黑安全會議上說，「我們替我們的汽車感到驕傲，因此要做出反駁。」梅克爾表示，德國汽車品牌BMW的最大車廠在美國南卡羅來納州，在當地生產並供應給中國大陸，因此對於美國政府將BMW描述為國家安全威脅時，感到十分震驚。並認為，如果美國總統川普有什麼問題，過來討論是最好的辦法。

美國商務部17日將提交汽車關稅建議報告給川普，去年11月川普就曾在推特上表示，希望開始調高進口車關稅，引此外界認為，川普將以進口汽車和零件威脅國家安全為由，徵收進口車高達25%關稅。此舉讓許多業界人士擔心，車輛成本會大漲數千美元，因此喪失數十萬個工作機會。