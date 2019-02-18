日計畫在豬體內培育「人類胰臟」　最快4月提出申請

▲日本政府於去年10月26日批准可將「人獸嵌合體」移植到動物子宮，製出具有人類器官的動物。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

以日本東京大學教授中內啟光為首的研究團隊，計畫在豬隻無法自己製造胰臟的部位植入人類iPS細胞（誘導性多功能幹細胞），並由人類細胞所製成的胰臟生長，最快在今年4月向東京大學提出申請案，若獲准實施研究，將成為日本首例。

據日本讀賣新聞報導，研究團隊的計劃是以基因改造，讓豬隻無法生長出胰臟，再把人類的iPS細胞植入豬隻的受精卵，然後放入到豬隻子宮內。該團隊也計畫從母豬身上取出誕生前的豬隻胎兒，調查胰臟所含的人類細胞的數量以及做為器官的功能。在通過東大倫理審查委員會審核後，日本政府的專門委員會若批准，最快在2019年4月可以開始進行實驗。

報導中指出，此研究「要克服的不僅僅是技術層面」，京都大學iPS細胞研究所於2016年曾對520人進行問券調查，有近40％的人擔心這樣是把動物當「工具」，認為須考慮到道德問題，同時保證研究的透明公開。

中內啟光等人的研究團隊曾經在大鼠體內培育出不同種類小鼠的胰臟，將胰臟的一部分移植到小鼠身上，成功治療小鼠糖尿病。然而，相較於大小鼠，豬和人之間的基因差異更大，且目前還不清楚豬隻體內培育人體器官的可能性。

根據日本器官移植網絡（JOT）指出，日本大約有14000人在等待移植器官的手術，但移植的數量每年僅為300至400件。