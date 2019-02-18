情人節收5萬名牌戒指！她不信自己發胖硬塞...崩潰花30萬鋸斷

▲不信自己發福戴不下戒指，她還是硬塞。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

情人節剛過，不少女生都收到濃濃愛意的禮物，但在美國洛杉磯的王小姐恐怕有另一番難忘回憶。她在情人節當天收到男友贈送價值1700美元（約52330台幣）的BVLGARI戒指，豈料卻因最近發福，戴上手後便摘不下來，試盡了各種方法皆宣告失敗，最後只能到醫院花了近30萬台幣鋸斷戒指解除窘境。

綜合陸媒報導，住在洛杉磯的王小姐回憶，男友於上周三（13日）到拉斯維加斯出差，隔天回到洛杉磯找自己歡度情人節，並送上BVLGARI的戒指作為禮物，讓王小姐又驚又喜。

但尷尬的事情發生了，王小姐的男友表示是根據以前的尺寸買的，沒想到女友最近長胖，戒指根本戴不進去。她憤怒之下便把戒指硬塞進手指，果然強摘的果實不好吃，戒指完全脫不下來，緊緊的套牢在發福的手指上。

王小姐表示，真的試過很多方法均無效，「先嘗試冰敷，油類也都有試過。」卻始終無法拿下戒指，無奈之下只好半夜到醫院求助，沒想到醫生還開玩笑「今天是情人節，戒指應該繼續戴。」不過醫生玩笑歸玩笑，絞盡腦汁後還是用電鋸鋸斷戒指。

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▲到醫院處理。（圖／翻攝自梨視頻）

▲醫生鋸斷。（圖／翻攝自梨視頻）

王小姐指美國醫院收費高昂，所以這一刀將近30萬台幣，即便扣除保險賠償，仍需自掏腰包約6萬元台幣，不小的金額讓她非常心痛。而男友也沒有責怪王小姐衝動下做的傻事，更在一旁呵護打氣，並重新買了符合女友尺寸的戒指還加碼送上項鍊給她。

▼費用高達30萬。（圖／翻攝自梨視頻）