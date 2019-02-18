伸2指性騷華裔合唱團員　美同志市長「會議中上網約砲」：絕不下台

▲ 杜蘭自2001年起擔任市長。（圖／翻攝自西好萊塢市網站）

國際中心／綜合報導

美國加州洛杉磯的西好萊塢（West Hollywood）號稱「同志天堂」，而市長杜蘭（John Duran）在當地政壇打滾多年，近來被爆出性騷擾洛杉磯男同志合唱團（Gay Men's Chorus of Los Angeles）團員。當地媒體還披露，其中一名受害團員是華裔，杜蘭卻以為他是韓裔，因此故意嘲笑。消息曝光後，要求杜蘭下台的呼聲不斷。

現年59歲的杜蘭已經表態，拒絕下台，「遊戲人間不代表性騷擾，指控不等於定罪，這是文化代溝問題。」但已經有3名現任及前任男同志合唱團成員出面指控，杜蘭不僅言語性騷擾，還會伸手亂摸。

23歲的童傑森（Jason Tong）是其中一名受害團員，他2018年10月在格倫代爾（Glendale）登台表演前，在更衣室裡休息時，依稀感覺到有2根手指突然從腰際伸過來，想插向他的臀部。童傑森趕緊轉身，便與杜蘭四目相接，而行跡敗露的杜蘭一句話都沒說，就走出更衣室。

這場驚魂記全程不到5秒鐘，童傑森根本來不及反應，到隔壁更衣室告訴2名友人，才驚覺自己被性騷擾。他對於杜蘭將一切責任推卸給「代溝」的說法相當不滿，「不管你有多老，先問一聲並不難。」

童傑森揭發這起事件後，杜蘭不僅不承認，還表示從未聽說過他的存在，甚至向《西好萊塢時報》笑稱，他上臉書搜尋童傑森，發現他是個「韓國瘦皮猴」，臉上還有青春痘，「一看就知道他的話可信度不高。」

杜蘭這段言論引起亞太裔同志團體撻伐，直指他是種族主義者。童傑森則提到，很常遭遇這種嘲諷，現在已經見怪不怪，但也鄭重表示，「我不是韓國人，我是中國人。」

事實上，杜蘭好色的個性是公開的秘密，過去也有市議員爆料，他在開會時用手機上同志交友網站約砲，且他在多年前就曾雇用網路上認識的砲友擔任議員助理。這名助理2016年提告杜蘭性騷擾，市政府以50萬元和解金了事，杜蘭也幾乎沒有受到醜聞影響，競選連任成功。

然而，在杜蘭被爆出騷擾男同志合唱團後，西好萊塢居民終於受不了市長的狼性。已經有3名議員出面，要求他下台；19日市議會例行會議當天，也會有民眾前往抗議。有網友表示，如今該是#MeToo運動來到西好萊塢的時候了。