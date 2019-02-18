建築系學生首創「露營摩托車」　天冷時睡艙能加熱

▲露營摩托車載有睡艙，讓騎士晚上能在裡面安逸的休息。（影片／翻攝自YouTube／東森愛玩車。）

國際中心／綜合報導

越來越多人喜歡到戶外露營，享受另一種生活方式，或許你聽過露營卡車、露營SUV，但你知道摩托車也可以當作露營車嗎？來自美國南加州大學建築學院的一名建築系學生傑洛米（Jeremy Carman） 研發出一輛露營摩托車，不但擁有能夠克服任何地形的超高穩定性，後座還設有一個「床艙」，讓騎士能舒適的在裡頭休息。

「東森愛玩車」節目中介紹，對這名26歲的建築系學生而言，建築和摩托車就是他人生中最重要的兩件事情，他一直思考著如何才能將建築與摩托車兩個概念並行，於是迸出了「露營車摩托車」的想法。





▲ 傑洛米的露營摩托車構想圖 。（圖／翻攝motohome官網）

傑洛米選擇採用honda CR-500為基底原型，加上一個特殊訂製的加長後搖臂，後頭可以裝載的東西數量因此增加了不少，接著再裝載一個有點像是「瓦斯桶」、「棺材」造型的睡艙，睡艙內部「窗戶、床墊、枕頭」應有盡有，一眼望去有點「膠囊旅館」的感覺。就這樣，一輛平凡摩托車被改造成了特別的露營摩托車，為了檢視改良後的效果，他還特地騎去沙漠做測試。

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▲ 睡艙內枕頭、床墊應有盡有，還可以在寒冷時加熱。（圖／翻攝motohome官網）

將摩托車騎去露營勢必會遇到一些較為麻煩的情況，多虧了這個特殊製作的搖臂，無論砂石路或是有著一點積水的道路，幾乎都能良好的適應。另外，由於美國許多地方到了晚上會十分寒冷，這輛露營摩托車的睡艙內部還能夠加熱，讓騎士能在裡面獲得最高品質的休息。

▲ 傑洛米以honda CR-500為原型，加上特殊訂製的加長後搖臂及睡艙。（圖／翻攝motohome官網）

如果說露營車適合一家人、一群好朋友或者是新婚夫妻一同出去玩，那麼這輛露營摩托車的概念就有點類似「一匹孤狼」，讓那些單身，或是希望來場一個人旅行的民眾也能盡情享受其中。