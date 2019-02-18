擋我路者死！停車擋路爆口角　9秒後司機遭轟3槍身亡

▲巴西司機遭轟3槍亡。（圖／翻攝自YouTube／Facenews João Pessoa）



國際中心／綜合報導

巴西一名計程車司機在停車時，疑似擋到行經車輛的路，對方乘客下車理論，僅爭論9秒，司機就遭對方連開3槍身亡。事發經過被附近監視器拍下，殺人後嫌犯竟悠哉走回50公尺外住處，警方與其談判近5小時，才將他逮捕。

根據《Facenews João Pessoa》報導，事情發生在巴西東部城市若昂佩索阿（Joao Pessoa），當地時間15日下午5點半左右，當時42歲的計程車司機保祿（Paulo Damiãodos Santos）在一座停車場停車時，有輛轎車不斷逼近，保祿向該車大喊，希望往後退。此時轎車乘客42歲的古斯達夫（Gustavo Teixeira Correia）下車和保祿理論，沒想到雙方爭論9秒後，古斯達夫竟拿出藏在襯衫內的手槍，朝著駕駛座連開3槍，讓保祿當場斃命。

事後古斯達夫若無其事地走回50公尺外的住處，警方獲報後與他談判約5個小時，才將其逮捕送辦。根據警方說法，當時古斯達夫已經喝醉，才會請司機載他回家，沒想到還是因為酒醉鑄下大錯。