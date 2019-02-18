「童年再也回不來！」美前樞機主教長期性虐待少年　遭褫奪神職

▲捲入性侵醜聞的美國天主教樞機主教麥卡瑞克（Theodore McCarrick）。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

天主教會近年神職人員性侵醜聞連環爆，其中美國前樞機主教、華盛頓教區前任總主教麥卡瑞克地位崇高，卻屢次被控性騷擾擔任輔祭的男孩，甚至連神學院的學生都慘遭毒手，於去年7月成為近百年首位主動請辭的樞機主教。而經過內部調查後，教廷也在16日聲明，判定麥卡瑞克性侵孩童罪刑確立，將褫奪他所有神職。

據《紐約時報》報導，現年88歲的麥卡瑞克（Theodore McCarrick）在2001年躍升為樞機主教，在華盛頓特區擔任總主教一職，連美國政壇都有相當影響力。事實上，在性侵醜聞東窗事發前，他還活躍於大眾面前，長期參與教廷的國際事務並出使各國。

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▲褫奪神職形同宣判死刑。（圖／路透）

教會內部人士指控，美國天主教會高層與梵蒂岡早在多年前，就知曉麥卡瑞克的劣行，卻始終沒有清理門戶，反而包庇。一名男性在2018年7月公開指控16歲時便遭麥卡瑞克性騷擾，當時就讀高中的他正在為聖誕彌撒試穿祭袍，豈料主教卻拉開他褲子直接抓住生殖器，事後還告誡千萬不能告訴任何人。

儘管麥卡瑞克當時公開喊冤，表示自己「完全不記得曾做過報導中提及的行為」，但紐約教區調查發現對麥卡瑞克的指控「可信且證據確鑿」，將本案送交教廷當局進行調查。

2018年6月麥卡瑞克得公共職務先遭解除，7月更在教宗方濟各（Pope Francis）允續下黯然請辭，卸下樞機主教的終身榮譽頭銜，成為百年來首位下台的樞機主教，並被下令「於居所內祈禱和懺悔」，靜候教會審判，自此他始終保持緘默，居住在堪薩斯州的修道院中。

經過內部調查後，教廷在聽證會認定麥卡瑞克的確「濫用權柄，要求當事人與其發生性行為」。除了判定其中兩宗分別發生在1971、1972年的性侵指控成立，麥卡瑞克也被指控與成人發生不當性行為，更要求當事人保密、支付和解費用收場，違背其作為神父的神神職責，於1月11日宣布判處麥卡瑞克解除神職（defrock）的處分。

昔日地位崇高的樞機主教梵下如此荒謬惡行，美國主教團主席迪納多（Daniel DiNardo）表示，這個處置是明確信號，強調教會不會再容忍性侵的立場，希望受害者能受到撫慰。

關於這個遲來的正義，曾站出來指控麥卡瑞克惡行的受害者格倫（James Grein）則發表聲明，「我的童年再也回不來了。」他說，很開心教宗相信這些證詞，希望麥卡瑞克再也不能利用教會的權威對孩童下手，更強調教會需要改革，「是時候清理門戶了。」

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）訪愛爾蘭。（圖／路透社）

教宗方濟各上任以來，一再保證會對教士性侵及包庇問題正本清源，可惜成效不彰，近年來曾出不窮的性醜聞早已撼動教會的公信力，更釀成方濟各的管理危機。也許教廷在這敏感時機點宣布對麥卡瑞克的嚴厲判決，就是立場真正轉硬的象徵，試圖亡羊補牢、扭轉頹勢。