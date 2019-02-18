人工昏迷4天「醒來當媽媽」！18歲女大生傻眼：孩子不是我的啦

▲英國女大生不知道自己懷孕，人工昏迷後生下寶寶。（圖／翻攝自The Sun）

記者錢玉紘／綜合報導

英國大曼徹斯特郡的18歲女大生愛寶妮（Ebony Stevenson）日前因為頭痛和癲癇等問題住院，之後陷入昏迷4天，沒想到她醒來之後，發現自己當媽媽了，護士把寶寶放到她懷裡時候，讓她徹底嚇壞，直呼「這不可能是我的」。原來她天生有罕見的「雙子宮畸形」，才會沒出現懷孕的症狀。

愛寶妮在去年12月某天突然感到頭痛身體不適，還有癲癇症狀出現，被送醫急救，醫生施打麻醉讓她陷入「人工昏迷」狀態，她就這樣無意識在床上躺了4天，沒想到醒來之後竟然多了一個女兒，感到非常驚訝，因為她根本不知道自己懷孕了，而且在這段期間，完全沒出現任何懷孕的徵兆，包括肚子隆起、孕吐等等，而且也有來月經。

原來這是「雙子宮畸形」的症狀，這是一種罕見的缺陷，也就是說她有兩個完全獨立的子宮，雙側子宮均有受孕機會，也導致她在懷孕期間仍有月經來。在愛寶妮的例子中，只有一個子宮有輸卵管及排卵功能，也就是說她受孕的機會應該是頗低的，但她被送醫之後，醫生診斷她是因為「妊娠毒血症」引發不適，這是發生在孕婦身上的症狀，說明她已經懷孕了。

確診之後，院方告訴愛寶妮的媽媽，必須要立刻進行生產，於是在她入院的隔天，醫生就進行緊急剖腹產，她在12月3日生下體重3.45公斤的女嬰。愛寶妮從人工昏迷醒來之後，才發現自己變成媽媽了，「當下我真的的嚇壞了，完全不知道要說什麼，我還請護士們把寶寶抱走，因為那不可能是我的，一定是搞錯了」。

但之後愛寶妮的媽媽解釋了一切的情況，她才接受了這個事實，並把孩子取名為愛洛德（Elodie），「醫生說她是個充滿奇蹟的孩子，因為有我這種症狀的女性通常無法順利生產」。雖然先前完全來不及做準備，愛寶妮現在也開始努力學習當媽媽，「雖然很驚訝，但我不想改變這個事實，每天早上看到愛洛德醒來，都讓我感到很興奮，她是我的小小奇蹟」。