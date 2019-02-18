30年歷史「Apple IIe」電腦還能玩遊戲！　一張照片釣出網友「童年回憶」

▲1983年發表的Apple IIe電腦。（圖／翻攝自推特／John Pfaff）

國際中心／綜合報導

蘋果公司（Apple Inc.）在1983年時釋出微電腦「Apple IIe」，距今已經有36年的時間。美國紐約教授普法夫（John Pfaff）日前從爸媽家的閣樓裡，挖出這台極具有歷史的電腦，驚訝的發現這台舊電腦「還能運作」，更神奇的是還可以恢復先前的存檔並玩遊戲！

普法夫16日時在個人推特上，上傳了2張舊電腦的照片，還可以清楚的看到螢幕上的綠字寫著「想要恢復遊戲存檔嗎？」他在發文中寫道「我！的！天！啊！在爸媽的閣樓裡發現一台歷史超悠久的Apple IIe電腦，而且它還能運作欸！放入就遊戲光碟後，電腦還問我是否想要恢復遊戲存檔！這台電腦最少30歲了，我覺得好像又回到了10歲…。」

普法夫是試玩包括Adventureland、Neuromancer等遊戲，但是玩了好幾個小時之後還是卡在第一關，另外他還在電腦中發現，已過世的父親在33年前寫給他的信，讓他頗有感觸。

不過對普法夫來說充滿回憶的電腦，在他的小孩眼中卻不是如此，當看到這樣一台的電腦存在時，他的小孩只發出了「那是甚麼？」、「那是電腦嗎？」的疑問。許多網友在看到照片後紛紛回憶湧現，留言表示「太棒啦！我也要回家找！」、「以前蘋果的品質也太好！我去年買的蘋果手機已經壞了..」、「超神奇！」、「我想起以前了…」、「要小心不要按下核武站的按鈕喔？」、「滿滿的童年阿…。」

Apple IIe是屬於「Apple II」系列的電腦，在1983年時發表，是一款較便宜但功能強大的電腦，可以顯示大小寫字母以及有64KB的記憶體，於1993年停產。