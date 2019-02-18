川普想蓋圍牆宣布緊急狀態　加州檢察長：絕對馬上會提告

▲美國加州檢察長貝塞拉。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普日前宣布國家進入緊急狀態，已取得蓋美墨邊界圍牆的預算，此舉引發許多政治人物的不滿，加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）就在17日受訪時表示，當局「絕對、馬上」就會對政府此舉提出法律訴訟。他還認為，川普這樣的作法已經違憲。



貝塞拉接受美國廣播公司（ABC）的政論節目「本週」（This Week）訪問，他在節目上表示，加州絕對會，且馬上就會對川普政府提出告訴，「我們已經準備好了，之前就預估這樣的事情會發生，之後將與我們的姊妹州一起，準備好行動了」。他表示，之後新墨西哥、奧瑞岡、夏威夷和明尼蘇達等州將會加入。

川普總統以南方邊界問題已經成了緊急狀態為理由，貝塞拉提到，很明顯地，這根本不是緊急狀況，「在川普心中，他認為應該要兌現選舉前開出的承諾，這根本不構成緊急狀態，且違反了美國憲法」。

川普在15日宣布國家進入緊急狀態，他更稱南方邊界問題已經到達緊急的程度，因此必須挪用軍事經費和其他預算去解決，包含他從投入選舉開始就承諾的興建美墨圍牆，白宮則表示，川普此舉將可取得大約80億美元的預算。