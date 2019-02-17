金正恩親信探路越南三星手機廠　川金二會在即「展改革開放決心」

▲ 金正恩書記室室長金昌善為川金二會前往越南探路。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩書記室室長、國務委員會部長金昌善（김창선）為月底將登場的「川金二會」前往越南，17日更前往當地的三星電子手機製造廠附近探路。南韓《韓聯社》稍早援引知情人士說法報導此消息，據傳將提早於25日抵達越南的金正恩屆時是否將到訪三星工廠，也成為各方關注的焦點。

金昌善一行人於當地時間上午7時從國賓館出發，首先前往北寧省，乘車抵達三星手機工廠後商討路線。韓媒指出，三星電子為南韓三星集團旗下的子公司，為國內代表性企業之一；若金正恩真的到訪三星工廠，便可看出平壤當局透過改革開放，邁向發展經濟路線的強烈意志。

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▲ 北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

三星電子2008年及2013年分別在越南北寧省及太原省設廠，約1年後就正式開始生產手機，目前在越南生產的手機約占總產量的一半。此外，三星電子占越南總出口額的19%至20%，目前為當地最大的外商直接投資企業（FDI）。而三星對此消息則表示，目前尚未接獲有平壤當局人士將到訪的消息。

《路透社》16日報導，在27日與美國總統川普（Donald Trump）會晤以前，金正恩將提早抵達越南，與越南國家主席阮富仲及當地官員會面，還會到訪北寧的製造業基地和工業港口城市海防。但也有越南政府人士向《韓聯社》表示，有傳聞指出，與川普的會談結束後，金正恩才會展開國事訪問，「究竟哪一個消息才是正確的，目前還有待觀察。」