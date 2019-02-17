彭博：中美處於離婚狀態「爭奪監護權」　歐洲是那個孩子

▲慕尼黑安全會議火藥味十足。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

第55屆慕尼黑安全會議16日揭幕，《彭博》（Bloomberg）指出，透過場上各國領導人的對話可以看出中國與美國彷彿處於離婚狀態，正在爭奪監護權，而歐洲看似就是那個孩子。

美國副總統彭斯（Mike Pence）、中共中央政治局委員楊潔篪、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）以及德國總理梅克爾（Angela Merkel）都出席慕尼黑安全會議。報導指出，演講中展示出彼此強大的競爭力，但歐洲看起來更像是「監護權爭奪的對象」，而不是參與者。

楊潔篪特別指出，大西洋彼岸對於多邊主義以及科技技術投資存在著分歧；他大部分的演說都在稱讚合作、國際組織與自由貿易的優點，這在歐洲相當盛行，同時他也抨擊保護主義、霸權與強權政治的危險。他並未直接點名美國，但目標很明確。

彭斯在楊潔篪前發表演說，他稱中國科技巨頭華為（Huawei）將使得歐洲的5G網路面臨間諜風險，並暗示歐洲可以從傳統盟友那邊得到更多尊重。對此，楊潔篪表示，美國人應該要對自己多點信心，對別人也要多點尊重，「大家都知道利益所在，少說教吧。」

拉夫羅夫邀請歐盟與俄羅斯在歐亞大陸建立一個「綜合經濟空間」，並重申總統普丁最近公開支持法國在歐洲領導建軍的計畫。彭斯15日前往奧斯威辛集中營，他在演講時比較了伊朗與納粹德國，他指責歐盟破壞了孤立德黑蘭政府的努力。

梅克爾則重申了德國對於伊朗核協議的支持，她呼籲美國在阿富汗駐軍前應先諮詢盟國。川普先前決定從敘利亞撤軍，並未徵詢盟友意見，歐洲官員對此感到沮喪。

彭斯透過演講試圖表明，美國依舊是西方無可爭議的領導者，強大的力量並沒有消失，而在川普的腳步下，美國將再次帶領這個自由世界。