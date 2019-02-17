通膨嚴重！海地暴力示威要求貪腐總統下台　人們瘋搶食物跟水

▲人們在輪胎上點火，製造慌亂要求總統下台。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

我友邦海地近期爆發反總統示威，有數人在抗議中喪生，原本受困於海地的131名加拿大遊客16日則搭乘直升機離開。外交部指出，目前為止，旅居海地的國人都平安無虞，已將旅遊警示等級調整為橙色，除非必要，國人請不要前往海地。

CNN報導，抗議者來到海地的首都太子港等地，收集食物、水與燃料等，並要求總統摩依士（Jovenel Moise）下台。摩依士被認為導致國內嚴重的通貨膨脹，還涉及貪腐行為，他拒絕辭職，相關公告預計當地時間16日晚間發布。

來到太子港的一個主要商業區域，人們爭先恐後搶奪食物與水，被燃燒過的輪胎散落在城市四周，用來堵塞道路的石頭被堆到外面。過去9天以來，海地承受著暴力事件的傷害，活動家達芙妮（Daphne Valmond Bourgoin）表示，抗議者的挫敗感非常高，星期六決定先暫停活動，大家要先滿足基本的生活需求。

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▲一名女子拿著水桶。（圖／路透）



海地國民等著從卡車上領取一桶水。部分雜貨店雖然有開放，但食物太昂貴，令人難以購買，有些人排隊時則發出咒罵，他們要求國家的體制、憲法與領導層面都要改革。

去年7月，海地政府調漲油價後便引發多起抗議活動。反貪腐活動家杜鳶（Emmanuela Douyon）說，大家都覺得受夠了，「我很累，每個人都很累。這已經維持好幾年了，就像是惡性循環，現在必須停止。」

美國駐海地大使館呼籲，國內的政黨、民選官員應與公民展開對話。美國務院先前下令，所有非緊急狀態的美方人員以及家屬都要先離開海地。此外，加拿大當局也警告，應避免前往海地旅遊。

加拿大一名受困在海地的護理師崔西（Tracy Hotta）則說，「他們在這裡非常貧困，沒有醫療健保，他們採取絕望的措施，試圖替自己做出改變。」