無照駕駛30年！貨車司機撞飛阿嬤釀重傷　怕遭揭穿竟肇逃

▲小貨車駕駛撞傷阿嬤後當場駕車逃逸，造成阿嬤身上多處骨折重傷。（圖／pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣熊谷市16日發生一名騎著腳踏車的阿嬤無辜遭小貨車司機撞傷的意外，老阿嬤頭部、手部以及肩膀嚴重骨折，所幸暫時沒有生命危險，而肇事的小貨車司機竟然當場逃逸。警方馬上循線逮捕該名70歲的司機，沒想到卻發現，嫌犯已經無照駕駛長達30年，因為害怕無照一事被揭穿，才會連忙逃跑。

根據《日本放送協會》報導，現年70歲的男嫌16日駕駛小貨車行經熊谷市一處路口，卻意外撞上當時騎著腳踏車正要左轉的85歲阿嬤。受害人當場被撞飛，手部、頭部以及肩膀等多處骨重傷，所幸目前已經脫離險境。警方表示，肇事小貨車撞人後，隨即肇事逃逸，離開現場。

警方根據目擊者證詞與其他線索，找到住在熊谷市的野中定雄，並無照駕駛、過失駕駛傷害等罪嫌將其逮捕。無照駕駛的野中向警方供稱，數十年前他曾經考取駕照，但是30年前駕照過期時卻忘了去更新，導致駕照失效，此後30年都無照駕駛。事發當時，他深怕自己無照駕駛的事情被發現，才會肇事逃逸。警方目前正在深入調查，是否還有其他隱情。