ISIS只剩700平方公尺　川普放話「取得100％勝利」：歐洲要接手

▲圖為阿富汗選民中心遭到伊斯蘭國（IS）恐怖攻擊。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國所支持的「敘利亞民主力量」（SDF）指揮官16日表示，伊斯蘭國（ISIS）在敘利亞所掌控的範圍只剩下700平方公尺，SDF會繼續打擊，接下來再向全世界帶來好消息。總統川普則在推特寫道，將在哈里發國取得100％的勝利，屆時歐洲各國應處理被逮捕的800多名聖戰士，美國已經做得夠多。

川普當地時間16日在推特表示，美國正在要求英國、法國、德國與其他歐洲國家接手，處理美方在敘利亞所俘虜的800名ISIS成員，將這些人繩之以法，不要讓ISIS成員滲透到歐洲內部。他提到，哈里發國即將被攻陷，而美國已做了夠多，花費許多時間，「在哈里發國取得100％的勝利後，我們就會撤軍！」

CNN報導，SDF上周末將ISIS位於敘利亞的最後一處飛地逐出，指揮官表示，戰鬥人員已包圍恐怖組織的最後立足點，不過為了避免傷害其他被挾持的數千位平民，已放慢攻破的速度。SDF補充，會採取謹慎的行動，藉此解放ISIS的囚犯，最近幾天可以釋放10名俘虜。

SDF強調，接下來的日子會向全世界帶來好消息，宣告恐怖組織ISIS的終結，「有些人可能會驚訝巴古斯村（Baghouz）還沒倒下，但火力已經停止，這個區域在我們的火力範圍內。我們正謹慎行事，有數千平民被當成『人肉盾牌』。」

據了解，ISIS過去所控制的面積曾一度與英國領土相當，並統治超過1000萬的人口，如今掌控的面積則不斷下降。SDF說明，未來仍會繼續努力，持續打擊ISIS殘留的痕跡。

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