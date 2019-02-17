終點前1.6km「牛頭犬衝入啃咬」！　半馬女跑者浴血勇奪第4

▲ 一名40歲女選手史塔克豪斯（Julie Stackhouse）近日參加佛活里達的半程馬拉松時，突然遭到牛頭梗咬傷。（圖／翻攝IG／jstack12）

國際中心／綜合報導

一名40歲女選手史塔克豪斯（Julie Stackhouse），近日參加在美國佛羅里達州舉行的唐娜半程馬拉松賽（Donna Half-Marathon）時，原本第3名的她，突然遭到一隻衝入場內的80磅（約36公斤）牛頭㹴（Bull Terrier）瘋狂啃咬，值得一提的是，全身沾滿鮮血她仍帶著受傷的右手臂，最終以第4名成績衝過終點線。

根據《福斯新聞》報導，史塔克豪斯10日參加佛羅里達州大西洋海灘舉行的馬拉松賽時，於距離終點前1.6公里處，突然看見一隻沒有繫牽繩的牛頭㹴衝入場內，當時她馬上把身體從「最後一哩模式」（ mile-to-go race）轉換成戰鬥狀態，不幸的是，仍然被撞倒在地，甚至需要趕緊伸出右手遮臉，以免遭狗狗咬傷。

▼ 牛頭梗。（示意圖／免費圖庫pixabay）

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值得一提的是，當時受到襲擊的史塔克豪斯，在獲得場內朋友的打氣下，決定忍住傷痛完成比賽，最終以第4名的成績作收。但在衝過終點線不久後，體力耗盡的她昏倒在地，立刻被送往急診室，手臂上傷口被縫了6針。

事實上，史塔克豪斯是一名狂熱的跑者和教練，由於唐娜辦成馬拉松專為乳癌防治募款，因此她為了罹患乳癌的母親，已經多次參加唐娜半程馬拉松賽，並2次贏得獎項。回想起這件事後，史塔克豪斯表示，當時她見到大狗時是在「震驚的狀態下逃跑」，因為在多年的比賽經驗中，她從未遇過類似事件，由於這起突發事件，她大概被耽誤了約45秒的時間。

▼ 史塔克豪斯事後在IG上表示，「你永遠不會知道自己有多強壯，直到變得堅強是你唯一的選擇」。

據悉，這隻牛頭㹴是場邊一名觀眾的寵物，由於當時沒有繫好牽繩，飼主已經在事後被警方處以罰款，並根據當地衛生部的規定，需要把狗狗安置在家中隔離。活動創始人迪根（Donna Deegan）也在得知此事後，向史塔克豪斯表達歉意。

許多網友在得知此事後，紛紛向她表示祝福，「哇，這需要多大的勇氣！很高興你沒有受到更嚴重的傷害，並為你如此堅強的完成比賽感到驚訝」、「你是我的英雄，快點好起來」、「主人活該被罰」、「竟然會發生狗咬傷跑者的事件，太誇張了」、「幸好沒有更嚴重的傷勢，不然主人賠不起」。