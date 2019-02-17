「我沒殺死兒子」20歲少女被性侵產下死胎重判30年　坐牢3年後逆轉

記者張靖榕／綜合報導

薩爾瓦多20歲少女依芙琳赫南德斯（Evelyn Beatríz Hernández Cruz）於2016年被性侵後產下死胎，卻遭到法院判處30年有期徒刑，在當時引發全球譁然。時隔3年，薩爾瓦多最高法院15日決定推翻原判決，終於釋放已在牢裡待了3年的赫南德斯，當她步出監獄時，在外頭迎接的婦女權利運動人士高呼，「妳不是孤單一人！」

根據英國《BBC》報導，赫南德斯出身薩爾瓦多中部庫斯卡蘭省（Cuscatlán）一處小農村，她被性侵後於2016年4月在家中產下死胎，隨後因失血過多而失去意識，並在醫院被警方逮捕。警方調查後發現，薩爾瓦多在懷孕期間並沒有試圖墮胎，專家也無法判定嬰兒是胎死腹中或是出生後才斷氣。

▲赫南德斯3年前被黑幫分子長期性侵。（圖／翻攝pixabay）

檢查官認為赫南德斯是因為不想要孩子，才沒有尋求產前照護，甚至刻意將男嬰丟棄廁所任其死亡，因此以加重殺人罪予以起訴。審判期間，薩爾瓦多向法庭表示，自己遭到當地一名黑幫成員性侵已有一段時間，但因為過於害怕而不敢揭發。她不斷強調，當時並不知道自己已經懷有身孕，以為只是經期造成的一般腹痛，「我沒有殺死自己的兒子。」

女法官在三審時決定不採信赫南德斯的說法，並於2017年7月判處她30年的有期徒刑。時隔3年，薩爾瓦多最高法院15日推翻原判決，釋放赫南德斯，但她在重新審理期間必須待在家裡。

當赫南德斯結束3年的牢獄之災，重返自由時，許多婦女權利運動人士在監獄外頭迎接她，拿著大聲公高呼，「依芙琳，妳不是孤單一人！」

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▲依芙琳赫南德斯（Evelyn Beatríz Hernández Cruz）在法院重啟判決下獲得應有的自由。（圖／示意照／取自免費圖庫Pexels）

美洲中部國家薩爾瓦多信奉天主教，1998年訂立的刑法嚴格禁止婦女在任何情況下墮胎，如果醫生認為孕婦有墮胎意圖也必須通報政府，否則也會面臨坐牢命運。當地婦權組織表示，許多與赫南德斯相同處境的薩爾瓦多婦女，無論是因流產或死胎，至少已經20名婦女因此被判刑坐牢。