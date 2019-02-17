汽車後座乘客未繫安全帶　事故致死率暴增成9.2倍！

▲許多國家有鑑於行車安全，已開始強制後座乘客也需繫上安全帶。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本警察廳公布一項最新調查，坐在汽車後座的乘客如果沒有繫上安全帶，發生車禍事故死亡的機率分別是在高速公路與一般道路繫上安全帶的9.2倍、3.5倍。事實上，日本早在11年前就開始推動後座乘客安全帶，更為此立法，違規開罰，但因未繫安全帶而喪命的案例依然層出不窮。

根據《日本放送協會》報導，警察廳以2018年一整年內在全國的交通事故中，乘坐後座造成死傷的民眾作為調查對象，結果發現，在高速公路車禍中，沒有繫安全帶的致死率為3.4%，繫上安全帶的致死率則是0.37%，整整差了9.2倍，十分驚人。另外，在一般道路發生交通事故時，坐在後座的乘客繫上安全帶的致死率為0.18%，但是未繫上安全帶的致死率則有0.64，為3.5倍。

日本在11年前立法規定汽車後座乘客也必須繫上安全帶，但是民眾的實際執行率卻相較低迷，而因乘坐後座但未繫安全帶在交通事故中死亡的案例仍然層出不窮，光是在2018年就有76人因此喪命。警察廳表示，目前高速公路的後座乘客安全帶使用率約為86%，一般道路則是65.6%。

在台灣，依照交通部《道路交通管理處罰條例》第31條，汽車行駛於道路上，駕駛人、前座或小型車後座乘客都必須繫上安全帶，未依規定繫安全帶者，處駕駛人新臺幣1500元罰鍰。但營業大客車、計程車或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，處罰該乘客。

另外，汽車行駛於高速公路或快速公路違反前項規定者，處駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰；但營業大客車、計程車或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，處罰該乘客。