3年前還是2女的爸！泰變性人出馬選總理po合照：我們都需要愛

▲寶琳po出多年前與愛女的合照。（圖／取自Pauline Ngarmpring臉書，下同）

國際中心／綜合報導

泰國總理大選即將在3月24日正式登場，共有69人報名參選，而泰王胞姊烏汶叻公主因王室身分，被中央選舉委員會解除資格，只有68人通過審核，其中則有一位是泰國史上第一位變性總理候選人寶琳（Pauline Ngarmpring）。寶林致力替LGBTQI等性少數族群爭取平等，她表示，即便這次無法選上總理，但至少她的嘗試能夠替性少數族群開拓出新的道路。

根據外媒報導，現年52歲的寶琳代表大眾黨出馬競選總理一職。寶拉在自己的社群軟體寫道，只要身為泰國公民，就擁有平等的投票權，同時也能夠競選公職，並接受外界公評，作為一名變性者，她同時也是一名泰國公民。寶琳表示，她要行使泰國公民的權利，利用自己的經驗與知識，幫助泰國往前走，並讓所有公民都能擁有平等。

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寶琳擁有2個孩子，她在2017年下定決心要變性，並透過口服藥物與變性手術成為女性。寶林認為，踏出參政這條路，就是希望能夠替LGBTQI族群爭取應有的平等與政治空間，即便無法成為總理，她也替性少數族群跨出了第一步，「如果不開始，下一代怎麼擁有平等？」

寶琳說，她知道這條路很漫長（LGBTQI族群爭取平等），但是如果不開始，下一代可能永遠不認識自己，也不了解自己應有的權利，男性、女性或是變性者，沒有誰更好，應該都是平等的。