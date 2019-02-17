綁架華裔果菜販索1300萬贖金　16嫌落網要記者：拍好看點！

▲ 57歲果菜販被16名嫌犯綁架勒贖。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

馬來西亞柔佛州首府新山的一名華裔果菜販日前遭到綁架，家屬支付近110萬令吉（約新台幣830萬元）贖金後安全被釋放。警方隨後循線逮捕16名涉案嫌犯後發現，其中7人又涉及一起槍擊案，申請延長扣押獲准。

現年57歲的華裔果菜販1月27日清晨7時許在振林山路蓄水池附近跑步時，遭駕駛本田轎車的綁匪擄走，軟禁長達5天。綁匪向人質家屬索取高達180萬5000令吉（約新台幣1363萬元）贖金，但家屬最後僅支付109萬7650令吉；綁匪得到贖金後釋放肉票。

確認人質被安全釋放後，警方展開行動，逮捕16名涉案嫌犯，分別為13名男子及3名女子，年齡介於21歲至59歲間，其中5人是黑幫成員。而警方針對這起綁架案展開調查後竟發現，16人中有7人與2016年發生在北干那那的一起槍擊案有關，年齡介於28歲至56歲。

《詩華日報》報導，這7名嫌犯13日上午被押送至刑事法庭時，表情非常冷靜，看見媒體鏡頭也並未躲避，其中一名嫌犯還開玩笑得表示，要媒體「拍好看一點」。柔佛州警方刑事調查主任尤索夫12日則透露，除這7人以外的9名嫌犯將被釋放。