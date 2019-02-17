家庭飽受攻擊2個月　美國務院發言人退出駐聯合國大使提名

▲諾爾特先前受到川普提名。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）16日表示，她會退出美駐聯合國大使職位的提名。她透過聲明強調，很感謝總統川普與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對她的信任，然而回顧過去2個月，家人飽受煎熬，她決定把自己的名字從名單上劃掉。

CNN報導，川普先前宣布，他考慮將諾爾特任職為美國駐聯合國大使。不過，正式提名文件尚未送交到參議院，諾爾特就先發制人表示，她不考慮這份職位，由於家人在過去承受一段非常艱苦的日子，思索到家族的利益後，她決定退出提名。

諾爾特補充，過去2年替政府工作的時光，是她生命中的最高榮譽之一，「我會永遠感謝總統、秘書與同事在國務院的支持。」美國國務院則表示，川普很快會再宣布另一位受到提名的人。

聲明中，蓬佩奧讚許諾爾特的工作能力，「身為我團隊的高級成員，她履行了卓越的成就。今天她決定撤回自己的名字，不再考慮成為美國駐聯合國大使的候選人。我也非常尊重此舉。」

諾爾特是《福斯新聞》（Fox News）前主播，2017年開始在國務院工作。川普去年12月雖然在推特表示他提名了諾爾特，但幾個月後仍沒有給予正式文件，此外，參議院也沒有確切的聽證會日期。

一名資深外交人士說，美國駐聯合國大使這份工作過去有許多人擔任，「現在則是《福斯新聞》的主持人？」另一名消息人士告訴CNN，有人擔心，諾爾特會面臨艱難的確認過程。

據了解，諾爾特曾主持一個節目，旨在探討缺乏根據的陰謀論，內容包括伊斯蘭基本教義派想要秘密透過法條來摧毀美國，當時她說道，「他們會破壞美國，透過我們自己的法律制度來對付我們，削弱我們的金融體系，甚至拿走我們的假期。」