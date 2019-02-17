美魔女媽狂發爆乳嘟嘴照　幼齒球星兒超崩潰：停！妳40歲了啦

▲義大利首都足球名門羅馬中場小將贊尼奧洛(Nicolo Zaniolo)。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

效力於義大利羅馬體育俱樂部的19歲足球員贊尼奧洛（Nicolo Zaniolo），被外界視為新生代足球界的未來，12日在歐洲冠軍聯賽主場2比1擊潰波圖，這位中場小將也成為史上單場2進球最年輕的義大利球員。他貌美媽媽人氣同樣爆棚，在社群上有大批粉絲，時不時上傳性感裝可愛照連兒子都看不下去，開玩笑直呼「媽！停止！妳都40歲啦，嘟什麼嘴！」

▼辣媽。（圖／翻攝自instagram／frac77）



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據《Fox Sports》報導，年僅19歲的贊尼奧洛出身名門佛倫提納青年系統，於2016-17賽季由乙級球會恩特拉開啟職業生涯，不過卻只出賽7場，甚至17-18年賽季加盟國際米蘭後整季均無上場機會，因此可以說，在本季加盟羅馬前他完全沒踢過頂級聯賽。

▼贊尼奧洛是新生代球星。（圖／達志影像／美聯社）

但初生之犢不畏虎，本季贊尼奧洛不僅義甲14場2球，在歐冠地6場出賽時也取得生涯前2顆歐冠進球，締造新的紀錄。除了場上表現優異，場下贊尼奧洛和父母的感情也相當好，父親伊戈（Igor Zaniola）曾是職業球員，踢過義乙、義丙；母親柯絲塔（Francesca Costa）更是一位網紅，人氣完全不輸兒子，Instagram上擁有超過16.9萬名追蹤者，且時不時上傳爆乳嘟嘴、裝可愛性感的照片，即便年過40，作風仍像年輕人般火辣新潮。

▲贊尼奧洛看不下去媽媽的性感照。（圖／翻攝自instagram／frac77）

不過日前一張性感嘟嘴照卻讓兒子忍無可忍，在留言處向媽媽隔空喊話，「媽，妳不要再發這種照片了！妳嘴巴幹嘛這樣子？妳都40歲了耶！」開玩笑的語氣 或許帶有幾分認真，但也讓大家看見了贊尼奧洛與媽媽柯絲塔如朋友般的好感情。