金正恩25日提前抵河內　「川金二會前國事訪問」會越南主席阮富仲

▲ 北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩27日將在越南河內與美國總統川普舉行第二次峰會；3名了解金正恩行程的消息人士16日向《路透社》透露，他將提早於25日抵達越南，與越南國家主席阮富仲會面，進行國事訪問，接著再依照計畫展開峰會行程。

川普與金正恩2018年6月於新加坡舉行歷史性峰會，會後兩國間對話一度膠著，日前才終於決定，第二回合的核談判「川金二會」27及28日將於河內登場。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）14日曾表示，此次峰會的目標是「盡可能走得更遠。」

消息人士指出，金正恩抵達河內後，將與越南官員會面；但由於金正恩的行蹤相當敏感，必須保密，他要求匿名。另一名消息人士透露，金正恩將訪問北寧的製造業基地和工業港口城市海防。還有一名直接知情的消息人士表示，阮富仲將在出訪鄰國寮國以前，與金正恩會晤。

但越南政府人士向南韓《韓聯社》表示，有傳聞指出，與川普的會談結束後，金正恩才會展開國事訪問，「究竟哪一個消息才是正確的，目前還有待觀察。」

另一方面，《路透社》報導，有目擊者聲稱，目睹金正恩書記室室長金昌善16日參觀一家國賓招待所和位於首都中心的飯店。