川普推特語錄／將在哈里發國取得100％勝利　歐洲接手聖戰士吧

▲川普。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普今天談到中美貿易談判以及打擊恐怖組織ISIS的問題。他認為，中美貿易談判具有成效，且美國也因此受益。另外，他要求歐洲其他國家必須接手ISIS的聖戰士，他對於美方自信滿滿，確信能夠在哈里發國取得勝利。

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▼美國正在要求英國、法國、德國與其他歐洲國家，處理美國在敘利亞俘虜的800名ISIS成員，將這些人繩之以法。哈里發國將要瓦解，替代方案並不是很好，那意味著我們必須被迫釋放他們，美國並不想要這些ISIS聖戰士滲透到歐洲，而這正是他們所預期的。

我們做了這麼多，花費如此多，其他人是時候更加努力並完成他們可以做到的工作。在哈里發國取得100％勝利後，我們就要撤退了！



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▼貿易談判剛從中國返回，會談非常具有成效。現在與我在海湖莊園對談並給予細節。同時，中國以貿易關稅的形式向美國支付數十億美元！



▼築牆！