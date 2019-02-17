媽堅信是「政府詭計」　兒滿18歲沒打過疫苗：爸媽愚笨怎麼辦

▲林登伯格與母親意見產生分歧。（圖／翻攝自臉書／Ethan Lindenberger）



記者丁維瑀／綜合報導

美國有部分家長誤以為接種疫苗會導致自閉症，長期以來一直不讓小孩打針。俄亥俄州18歲少年林登伯格（Ethan Lindenberger）就是個例子，他的母親堅決反對疫苗，等到他年齡夠大了，他忍不住透過網路論壇Reddit詢問網友意見，他想接種疫苗，但到底該怎麼做？

《華盛頓郵報》報導，林登伯格約3個月前在reddit發文，他提到，自己的父母有些愚蠢，一直不相信疫苗的功用，總認為那是政府的詭計，「現在我18歲了，該到哪邊去接種疫苗？」他說明，從小出生到大，他幾乎都沒有接種任何疫苗，如今還能健康活著可算是奇蹟。

美國先前爆發麻疹疫情，包括華盛頓州、加州等都有確診病例，患病的孩童多數都沒有接種疫苗。德州非營利疫苗倡導組織「免疫夥伴關係」（Immunization Partnership）總裁溫尼克（Allison Winnike）觀察到，新一代的未成年兒童已開始關注科學，希望保護自己。

溫尼克表示，過去曾有研究將疫苗與自閉症連結起來，結果引發家長恐慌，「現在你看到孩子們已經長大，從錯誤的訊息中走出來。」如今，孩童們懂得利用網路查找資料，努力尋求幫助自己的方式，並審視父母的觀念是否有誤。

林登伯格的文章至少湧入1200則留言，其中有護理師提供詳細的醫療資訊。他受訪時提到，為了證明自己是對的，他閱讀各種科學論文和期刊，也致電給美國疾病控制與預防中心，他還有4個更年輕的兄弟姐妹，最小的只有2歲，期盼母親能夠改變想法。

林登伯格的母親吉爾（Jill Wheeler）對此感到憤怒，至今依舊認為疫苗會帶來健康風險，「就好像他（兒子）吐口水在我身上，對我說『你什麼都不懂』。」林登伯格事後稍加反省，當初不該說自己的父母愚笨，他鼓勵其他青年，與雙親應保持開放與積極的談話態度。

在美國，不同州有不同的法律，多數地區不允許18歲以下的孩子擅自接受醫療護理行為，必須要有監護人陪同。在俄亥俄州與其他16個州中，父母可以出於自己的理由，不讓孩子接種疫苗。

所幸，得到建議後，林登伯格事後成功接種了疫苗，包括甲型肝炎、HPV等。他說，已看到網路上有越來越多的討論，青少年開始重視自己的健康，不過他還有個2歲的妹妹，擔心對方在未接種疫苗的情況下，可能會罹患麻疹。