以為去渡假　英國母女「棄夫出國」淪為ISIS成員：我們想回家

▲圖為ISIS破壞伊拉克摩蘇爾的清真寺建築。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

來自英國的一家人2014年決定出國,她們聲稱,當時以為是到土耳其渡假,怎料最後卻抵達敘利亞並意外加入ISIS。如今,母親與女兒都希望回到英國,卻難以得到幫助,「我們想回到原本的家庭,希望孩子過著正常的生活。」

51歲的母親贊納普(Safiya Zaynab)以及分別為29歲與17歲的女兒阿斯拉姆(Shabina Aslam)、薩巴爾(Alireza Sabar)來自英格蘭曼徹斯特。她們2014年離開英國,上個月接受電視採訪,更進一步的詳細身分則被《每日電訊報》揭露,她們現今都很想念獨立的生活。

阿斯拉姆表示,她曾在敘利亞哈金鎮(Hajin)附近被「敘利亞民主力量」接走,「我們都想念以前的生活,我們想念自由、獨立,不會有恐懼。」她說,想回到英國,讓自己的孩子能過上正常的日子。

