船隻、飛機無故失蹤！麻六甲海峽流傳「黑暗傳說」　馬航MH370事件也在列

▲麻六甲海峽的位置。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

將馬來西亞和印尼分開、連接太平洋和印度洋的麻六甲海峽，除了是知名的全球貿易航線，海峽中更潛藏著許多黑暗的歷史，該處以大量在海洋中失蹤和周圍的可怕故事而聞名，其傳說包含1948年一艘荷蘭船隻無故消失，被發現時全船的人都以可怕的模樣死亡、二戰期間日本巡洋艦「羽黑（Haguro）」在海戰中沉沒，造成900人死亡，以及至今仍是謎的馬航MH370班機事件。

▼馬來西亞航空MH370號失事飛機。（圖／翻攝自維基百科）

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根據外媒報導，麻六甲海峽是世界上最大的海上貿易航線之一，每年有近12萬艘的船隻通過這個狹窄的航道，貿易量佔全球的3分之一，石油運輸量更達2分之一，但撇開它的經濟價值不說，該海峽以它黑暗的歷史而聞名，有許多船隻在此無故失蹤，周圍更流傳著許多可怕的故事。

荷蘭船隻「Ourang Medan」在1948年時經過麻六甲海峽，但是卻在失去音訊之前發出了一條令人不寒而慄的訊息，其內容說著「包括船長在內的所有軍官都死了，全都躺在地上。可能整艘船的人都死了…我也要死了」；附近的船隻聽到呼救後連忙前去救人並試圖登船，但卻發現船上的人都死了，死者的眼球掉出、嘴巴大大張開，手臂伸出來似乎是在求救，但最奇怪的是，這些人的身上都沒有受傷的跡象。

「Ourang Medan」這艘船在被拖回港口前，因為一場火災而沉入水裡，不過沒有任何該船的證據在後來被找到，因此人們也對這艘船的故事存在著疑問，有人認為救援行動從未發生過，因為救援船的紀錄裡沒有詳細說明這起案件，但有些人則稱，有幾個國家一同掩蓋了這場慘烈的悲劇。

另外，在二戰期間所發生的麻六甲海戰，日本巡洋艦「羽黑」在戰爭中沉沒，超過900人在這場災難中死亡。而2018年12月的時候，印尼警方在廖內省的望加麗島附近海域發現多具浮屍，被推斷應該是來自一艘遇到巨浪之後翻船、載有印尼工人的船隻。

不過最有名的還是屬2014年發生的馬航MH370班機消失事件，該班機從馬國起飛預計飛往北京，在航班正常爬升到巡航高度之後，於馬國和越南交接處失蹤，機組人員在未知的原因下將機上所有通訊設備關閉，也沒有發出任何求救訊號；飛機被偵測到先是快速地拉升到超高處，隨後轉換方向跟降低高度繼續飛行，更有許多人目擊飛機低空飛過，隨後訊號在南印度洋附近消失不見。

▼麻六甲海峽。（圖／達志影像／美聯社）