遊泰國遇「貼心正妹」遞毛巾　資深導遊曝真相：千萬不要拿！

▲到泰國湄公河附近看見正妹遞毛巾要小心。（圖／記者周宸亘攝）

國際中心／綜合報導

泰國氣候宜人，消費又便宜，是台灣人最愛的旅遊地點之一，但當地有許多需要注意的潛規則，一名資深的泰國導遊就提到，如果到湄公河附近遊玩的話，常會看到有漂亮的正妹遞毛巾來，這時千萬不能拿，否則接下來就會被死纏爛打一番。

湄公河被當地人稱為「母親之河」，附近也有許多水上市集等景點，吸引世界各地的遊客。但根據《網易》新聞報導，一名導遊提到，上岸的時候如果遇到貼心遞毛巾來的漂亮女生，千萬不能拿，一班跟團時導遊也會特別提醒。他解釋，因為當地的經濟狀況比較差，所以商人會用盡各種方式來賺錢銷售。



這名導遊提到，許多遊客看到漂亮的美女拿毛巾來，就順手接過，但接下來美女就會跟遊客們要錢，等於是強迫購買這條毛巾，成了在地人眼中的「肥羊」，如果沒有要買的話，對方就會開始瘋狂纏上，一直跟著，直到遊客掏錢為止。導遊也提醒，在異地旅遊，若搞不清楚狀況時，最好不要伸手拿陌生人給的東西。

泰國日前為刺激觀光，2018年11月宣告實施21個國家免落地簽證費，台灣也包含在內，可省下落地簽證2000泰銖（約台幣1931元）。泰國政府為吸引更多外國旅客朝聖如同農曆新年的傳統潑水節盛會，將延長免簽證優惠至4月30日，相當優惠。



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