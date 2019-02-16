鮮肉猛男挑戰粉刺面膜塗全身　撕掉痛到崩潰狂吼「大肌肌全紅」

▲ 瓊斯痛到嘴巴張超大。（圖／翻攝自YouTube／Houston Jones）

國際中心／綜合報導

為了維持完美的膚質，許多人都會定期敷面膜、清除臉上的粉刺，但每次撕下面膜的時候還是會痛到忍不住哀哀叫。而美國一名健美運動員熱衷於挑戰各式各樣的痛感體驗，像是喝辣醬、故意被滑板車打到腳踝等等。他不久前就挑戰將粉刺面膜塗在全身各個部位，撕下的時候痛到瘋狂崩潰大叫，讓網友都樂到不行。

擁有一身結實肌肉的瓊斯（Houston Jones）在影片一開始說明，這次要嘗試的是據說會很痛的超強效黑色粉刺面膜，更誇下海口宣稱這很簡單，「我一定不會有任、何、感、覺！零表情！」當工作人員開始將乳狀的黑色面膜塗到瓊斯身上，他還主動塗臉和腳、滿臉輕鬆的和他們開玩笑，「好了！不要再塗我的腳趾頭！不要塗眼睛！」

為了讓面膜趕快乾，他站在電風扇前，一旁還有人拿穿風機吹遍他的全身。在影片中，用肉眼就可以看出面膜逐漸變成固體狀，貼在瓊斯的皮膚上。他也說道，「我現在沒辦法轉頭轉得太大力」，因為只要轉頭、拉扯到脖子上的面膜和肌肉就會痛。

完全風乾後，工作人員就展開撕面膜大業。他們先從瓊斯臉上開始，而瓊斯明明就痛得大叫，還是嘴硬的說，「喔！感覺太棒了！」但在鼻子上的面膜一把被撕掉的瞬間，他還是忍不住發出殺豬般的叫聲，痛得張大嘴巴、滿臉茫然。

當這項挑戰正式進行到上半身時，瓊斯就完全無法顧及形象了。他整張臉都皺在一起、擠出最猙獰的表情；背後的面膜整片被撕掉時，觀眾看起來非常爽快，他卻扯破喉嚨瘋狂大叫。接著來到腿毛最多的下半身，工作人員每撕下一點點，瓊斯就忍不住喊停，不斷深呼吸、做好準備姿勢才能開始，還是痛得不斷粗喘。最後，腿上的面膜根本還沒完全撕掉，瓊斯就一邊喊著，「我做不到！」一邊逃到角落了。

這段影片已經累積超過310萬點閱數，網友紛紛留言表示，「我一點都感覺不到痛，但他叫得跟什麼一樣」、「他看起來好像猛毒」、「如果他體毛很多，那絕對會更痛」、「他的呻吟害我爸媽以為我在看謎片」、「我媽走進來，我就切換成謎片了，這樣解釋起來容易得多」。