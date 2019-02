花費9小時！他潛泳22公里跨越庫克海峽　只為守護瀕危海豚

▲特魯布里奇熱愛海洋生態。(圖/翻攝自臉書/William Trubridge)



國際中心/綜合報導

為了讓大眾注意到瀕臨絕種的海豚物種,紐西蘭自由潛水者特魯布里奇(William Trubridge)先前完成一項挑戰,他15日早上離開首都威靈頓,潛泳22公里橫越庫克海峽,總共花了約9小時,他全程不靠氣瓶,而是要換氣時就浮出水面。他期盼,自己的經歷能夠向政府施壓,重新審視捕魚相關的規定。

特魯布里奇15日從威靈頓出發,一路潛泳到南島(South Island),成功游過庫克海峽,花費約9個小時完成創舉。他希望透過此舉提高大眾對於賀氏矮海豚(Hector's dolphins)、毛伊海豚(Māui dolphins)的重視。

接受電台採訪時,他說非常感激能夠克服挑戰,「我真的不知道會發生什麼事,以前我從來沒在那段水域中游過,但別說做這樣的事,當時我有點盲目。」他回憶,游泳的時候他被推往不同的方向,南、北接著再往北,有一刻他甚至差點錯過岬角。

特魯布里奇的父親表示,兒子在水面下游泳時穿上單蹼,看起來就像海豚,每游25米就會上來呼吸10秒,接著再潛入水中,「我們的國家需要我們的海豚,其他地方沒有這樣的東西,這也是為什麼他一直尋求關注。」

特魯布里奇曾在2016年拿下自由潛水的全球新紀錄。如今38歲的他希望,他的經歷能夠對紐西蘭政府施壓,重新審視捕魚條款,藉此更加完善保護瀕臨絕種的海豚。

