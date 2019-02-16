花費9小時！他潛泳22公里跨越庫克海峽　只為守護瀕危海豚

▲特魯布里奇熱愛海洋生態。（圖／翻攝自臉書／William Trubridge）



國際中心／綜合報導

為了讓大眾注意到瀕臨絕種的海豚物種，紐西蘭自由潛水者特魯布里奇（William Trubridge）先前完成一項挑戰，他15日早上離開首都威靈頓，潛泳22公里橫越庫克海峽，總共花了約9小時，他全程不靠氣瓶，而是要換氣時就浮出水面。他期盼，自己的經歷能夠向政府施壓，重新審視捕魚相關的規定。

特魯布里奇15日從威靈頓出發，一路潛泳到南島（South Island），成功游過庫克海峽，花費約9個小時完成創舉。他希望透過此舉提高大眾對於賀氏矮海豚（Hector's dolphins）、毛伊海豚（Māui dolphins）的重視。

接受電台採訪時，他說非常感激能夠克服挑戰，「我真的不知道會發生什麼事，以前我從來沒在那段水域中游過，但別說做這樣的事，當時我有點盲目。」他回憶，游泳的時候他被推往不同的方向，南、北接著再往北，有一刻他甚至差點錯過岬角。

特魯布里奇的父親表示，兒子在水面下游泳時穿上單蹼，看起來就像海豚，每游25米就會上來呼吸10秒，接著再潛入水中，「我們的國家需要我們的海豚，其他地方沒有這樣的東西，這也是為什麼他一直尋求關注。」

特魯布里奇曾在2016年拿下自由潛水的全球新紀錄。如今38歲的他希望，他的經歷能夠對紐西蘭政府施壓，重新審視捕魚條款，藉此更加完善保護瀕臨絕種的海豚。

We were in 40 feet of water with a flat Sandy bottom where the dolphins feed on razorfish buried in the sand. Pete gave... 由 William Trubridge 發佈於 2017年6月9日 星期五

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