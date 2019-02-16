3歲魯蛇弟情人節哭喊：我想要女朋友！鄉民含淚贊同「我的心聲」





▲英國3歲小弟哭喊「想要女朋友」。（圖／翻攝自liveleak）

記者錢玉紘／綜合報導

情人節剛剛過去，看到街上和網路上處處是情侶放閃，相信讓許多單身的人相當不好受。英國有一名男童才3歲就體悟到的單身狗的心酸，在情人節當天躺在床上大哭，喊著「我想要女朋友！」，完全說出許多魯蛇的心聲，這荒唐的模樣全被他媽媽拍了下來PO網，引起熱議。

這名3歲男童來自英國肯特郡（Kent），媽媽在一旁錄影，只見男孩躺在床上大哭，口齒齒不清的不斷喊著「我想要女朋友啦！」，眼看孩子難過得眼淚狂飆，媽媽在一旁安慰表示「你之後就會有女朋友啦，寶貝」，但男孩卻哭得更大聲更傷心，沒有要停下來的意思。



媽媽一手幫擦眼淚，一手把這個搞笑景象錄下來，兒子可能覺得有點糗又很生氣，還伸手撥掉媽媽的鏡頭，接著依然繼續哭喊「我想要女朋友」，氣完之後似乎想討拍，換上無辜眼神看媽媽，老媽卻立刻無情回答，「我不是你女朋友啦」。

這個影片引起網友討論，許多人贊同表示「這就是情人節當天的我」，但也有人把重點放在其他地方，「這體型是3歲，根本10歲吧？」、「其實只是想喝奶吧」、「媽媽把這個拍下來，我看他要單身一輩子了」、「小心點啊孩子，願望不要亂許」、「當你有女朋友後，還是可能會哭成這樣」。