川普將收汽車關稅報告…恐掀另波貿戰　業界、議員反對急跳腳

▲ 川普收到報告之後，有90天的時間來決定是否課徵汽車關稅，預計這份報告不會立刻對外公開。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中美貿易談判下周於華府續談，貿易戰看似有解。但美國政府官員透露，美國商務部（Commerce Department）最晚會在17日前提交汽車關稅報告至白宮，川普政府可能以國安為由對外國汽車與零件課徵關稅，引爆美國與貿易夥伴的另一場衝突。目前業界以及共和黨議員皆已發聲反對。

紐約時報15日報導，美國政府目前正同時和各國展開貿易戰，除了中美之間的貿易談判外，川普過去也威脅歐洲盟友要課徵汽車關稅，這份報告就是川普去年要求商務部調查「進口汽車是否造成國安威脅」的結果，如今這份報告也即將送至川普手中。

儘管商務部的建議仍未明朗，但分析師認為，報告會提到一系列選擇給總統，包括按兵不動以及課徵關稅等選項。只不過，川普是否真的會祭出課稅措施，仍有待後續觀察。

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▲ 各國已公開警告川普，任何課徵關稅的措施將引發報復反制行動。圖為比利時澤布呂赫港口（Port of Zeebrugge）的大批新車和卡車。（圖／達志影像／美聯社）

目前已有多家美國汽車業者公開反對關稅措施，直呼這會提高售價並阻礙公司在美國境內的發展。歐盟官員警告，若川普針對從歐洲進口的汽車徵收關稅，雙方未來的貿易談判將會應聲中斷。

此外，參院財政委員會主席、共和黨籍議員葛拉斯里（Charles E. Grassley）也公開反對課徵汽車關稅，「提高汽車和零件的關稅，也意味著購買、維修汽車的消費者必須繳納大筆稅金，無論他們買的是進口車還是國產車…課徵關稅並不是個長期的解決方案，到最後，沒有人會贏得這場勝利。」