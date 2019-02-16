6旬翁國會前自焚抗議　無腦議員秘書IG諷「變烤肉了科科」被罵翻

▲ 南韓國會議事堂。（圖／翻攝自維基百科）

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南韓一名6旬男子日前開著自小客車到國會議事堂正門前的草地上，在車內點火自焚，抗議政界腐敗，沒想到事後卻有一名議員秘書將事發當時的照片上傳到公開的社群網站上，還以嘲諷的語氣寫下「變成烤人了科科」，引起爭議，目前已經離職。

綜合韓媒報導，63歲李姓男子1日將車子開上國會前的草地上點火，全身3度燒燙傷，所幸沒有生命危險。當時他的車上留有寫下「比起蠟燭聯會、太極旗部隊間的反目，更重要的是找到真正愛國的路」、「國會有如國家的心臟，如今卻出現動脈硬化」、「廢止國會議員特權」等標語的200多張陳情書。

議員蘇秉勳辦公室的一名李姓秘書當天稍晚便在公開的Instagram帳號上分享老翁自焚的照片並寫下，「各位，意識型態和宗教就是這麼可怕。這些人的特徵就是不懂得生命的可貴」，以及自焚、鼠火遊戲（農家在元宵節晚上到田地焚燒田埂的習俗）等主題標籤，還回應朋友的留言表示，「變成烤全人（改寫烤全豬、烤全雞的料理名稱）了科科」、「這位愛國者明明說國會是國家的心臟，卻在心臟上點火呢」。

這則貼文在網路上迅速引起大批網友撻伐，李姓秘書才趕緊將公開帳號改為私人帳號，接受《東亞日報》訪問時表示，「『烤全人』是複製朋友的留言寫的。一開始以為那個人（自焚者）是極右勢力，才上傳那種貼文。是我太過輕率了，現在正在反省，對當事人和家屬感到很抱歉。」據悉，他已經在15日離職。