奈及利亞8村落發現66遺體…22童難逃死劫　他曝：宗教衝突釀禍

▲ 奈及利亞軍隊。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

奈及利亞卡杜納州（Kaduna）地方政府15日證實，當地8個村落驚傳出現66具遺體，死者包括22名孩童以及12名婦女，另有4名傷者被安全人員救出送醫治療。當局目前已展開調查行動並逮捕涉案人士，警方並未透露嫌犯身分或作案動機等相關細節，但外傳可能與宗教因素有關。

法新社報導，發現遺體的8個村莊位在卡杜納州首府東南方約40公里處的卡朱魯地區（Kajuru），當地以種族宗教衝突著稱，近期更因總統大選即將到來而出現暴力動亂情況。

不過，這起造成66人死亡的案件，外傳是因宗教原因而起。當地基督教社區領導人迪奧（Maisamari Dio）提到，信仰伊斯蘭教的富拉尼人（Fulani）日前發動攻擊造成12人喪命，憤怒的阿達拉族（Adara）這幾天展開報復行動，「今天政府發現的死者，很有可能是被富拉尼人和阿達拉族所殺害。」

奈及利亞總統Muhammadu Buhari親密盟友El-Rufai表示，目前此案正處於調查階段，呼籲當地宗教領袖能夠敦促人民不要發動報復性襲擊。El-Rufai發言人Samuel Aruwan指出，居民應該要共同維護和平和諧，避免暴力行為發生，讓總統大選能順利、平靜落幕。