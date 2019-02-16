素食父母走火入魔！只餵5月大男嬰吃馬鈴薯泥　雙眼凹陷險餓死

▲兩人長期只給嬰兒吃馬鈴薯泥，導致兒子出生5個月後，體重僅增加0.4公斤。（圖／布里瓦德郡警長辦公室）

國際中心／綜合外電報導

美國佛羅里達州一對情侶檔自稱是「素食主義者」，每天只餵出生僅5個月大的兒子吃從法國的購物網站買來的「特製馬鈴薯泥」，導致男嬰嚴重營養不良。據了解，由於這對情侶檔是素食主義者，因此醫師曾經訂定素食的嬰兒配方奶，但兩人卻沒有遵循，導致兒子營養不良，差點餓死。

根據《每日郵報》報導，現年20歲的茱莉亞．佛倫奇（Julia French）與31歲的羅伯．巴斯基（Robert Buskey）涉嫌虐待5個月大的兒子。調查人員發現，男嬰出生時體重約3.4公斤，但是被發現時只有約3.8公斤，雙眼與臉頰嚴重凹陷，肋骨可是清晰可見，明顯營養不良，險些餓死。據悉，男嬰被發現的時候，不省人事，持續昏睡，甚至沒有力氣哭鬧。

警方表示，先前曾有醫師推薦這對父母，適合素食主義者的配方奶粉，而他們曾經餵給孩子有機配方的奶粉，當時男嬰身體健康，體重也有增加，但是隨後兩人便擅自更改配方，從法國網站上購買馬鈴薯泥，當作是孩子的主食。警方也提到，這兩人並未結婚，但茱麗亞聲稱，自己是羅伯的妾室。