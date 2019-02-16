川普扔完「緊急狀態震撼彈」度假去　眾議院司法委員會展開調查

▲ 川普為圍牆經費，與民主黨僵持許久。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間15日宣布，將簽署法令讓美國正式進入國家緊急狀態（national emergency），以獲取興建南方邊界圍牆的經費。民主黨已經誓言挑戰此一「違反美國憲法的行為」，而川普拋下震撼彈後，已經離開華府，前往他位於佛羅里達州的高爾夫度假村度假。

《路透社》16日報導，這名共和黨籍的總統繞過國會的舉動顯示，他正在努力兌現2016年參選時許下的承諾，即築起一道圍牆，阻止他宣稱會帶來犯罪和毒品的非法移民進入美國。而在川普發表聲明的數小時過後，由民主黨占多數的眾議院司法委員會表示，已對緊急狀態聲明展開調查。

委員會民主黨人在寫給川普的一封信中，要求他出席白宮和司法部官員將出席的聽證會，同時要求提供導致這份聲明的決定性法律文件，期限為22日周五。委員會主席內德勒（Jerrold Nadler）及其他民主黨高層在信中指控，「我們認為，你宣布進入緊急狀態，代表你無視憲法體制下的三權分立，以及你自身的責任。」

另一方面，川普15日還簽署了一項政府開支法案，透過資助幾個本應在16日關閉的機構，防止政府再次上演關門的局面。但報導指出，這項開支法案對川普來說是一次立法上的失敗；因為他為了圍牆經費和民主黨人僵持許久，卻沒有在這項法案中為其撥款。

川普曾要求國會提供57億美元的圍牆基金，引發了12月到1月間長達35天的政府關門，創下歷史紀錄，不僅重創美國經濟，也打擊他的支持度。

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▲ 美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

宣布國家進入緊急狀態，可能使川普陷入與民主黨間曠日費時的立法和法律鬥爭，同時分裂共和黨人。事實上，許多共和黨人士15日都對川普的作法表達保留意見。而參議院的15名民主黨人14日也曾提出一項法案，阻止川普動用緊急權力，將國會已經承諾用於其他項目的預算轉移至興建圍牆上。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）及參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）迅速回應川普的聲明，「總統的行為顯然違反了國會對財政的排他性決定權，而這是我國開國元勳載入憲法的莊嚴權力。國會將採取一切可能的補救措施，在國會、法庭及公眾面前，捍衛我們的憲法權威。」

紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）表示，她將在法庭上挑戰川普，並在推特上寫道，「我們不會容忍這種濫用權力的行為，將動用一切可行的法律工具進行反擊。」加州州長紐森（Gavin Newsom）也承諾提起訴訟。

川普承認，他的這項命令將面臨漫長的法庭鬥爭，「我預見自己會被起訴。我不應該被起訴，我們會在最高法院戰勝。」此外，川普此舉也可能削弱他的政府對於局勢緊迫性的論點。川普告訴記者，「我沒必要這麽做，但我寧願做得快一些。」眾議院司法委員會在給川普的信函中表示，他的說法為他們帶來困擾。

事實上，參眾兩院都可通過一項決議，以多數決結束緊急狀態，但川普可能會否決這項法案。若要推翻川普的否決權，參眾兩院都需獲得2/3的票數。

▲ 美國正式進入國家緊急狀態後，川普動身前往度假。（圖／達志影像／美聯社）

川普宣稱，需要一堵墻來遏止非法移民和毒品入境。統計數據卻顯示，跨越邊境的非法移民數量正處於20年來的最低點，而許多毒品是透過合法的入境港口進入美國。但川普宣稱，這些數據是「錯的」。

川普預估，他的緊急聲明可以撥出高達80億美元的資金，來支付部分的圍牆經費；據估計，圍牆總成本高達230億美元。川普參選總統時便一再承諾，墨西哥將為圍牆買單，也是他在造勢活動中獲得熱烈掌聲的原因之一。但墨西哥堅決拒付，川普便要求美國納稅人來負擔這筆費用。

不少國會共和黨人也對川普的聲明表示失望，眾議院資深共和黨人瓦爾登（Greg Walden）就在推特上表示，對這項行動開創的先例深感擔憂。北卡羅萊納州共和黨參議員提力斯（Thom Tillis）則聲明指出，川普的命令不能解決問題，「它不會提供足夠的資金來保護我們的邊界，還可能會陷入訴訟。最令人擔憂的是，它將創造一個新的先例，左翼總統會利用這個先例來執行他們激進的政策議程，同時繞過國會的授權。」