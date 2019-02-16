色姐夫性侵小姨子長達1年　恐龍法官質問「妳為何不叫」判無罪判

▲ 柬埔寨籍女子長期遭到姐夫性侵。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

南韓一名柬埔寨新住民女子長期遭到親生姐姐的丈夫性侵，好不容易鼓起勇氣揭發姐夫的罪行，沒想到法官竟在法庭上質問她，遭受性侵時「為何不叫？」最終因女子沒有呼救，判斷2人為合意性交，嫌犯也獲無罪釋放，引發女性團體反彈。

大邱女性新住民人權中心等女性團體13日召開記者會，大聲吶喊著，「抗議宣判性侵小姨子長達1年的姐夫無罪的法院！」除了不合理的判決以外，他們指出，法官在法庭上的發言也有爭議。

大邱西部地方法院1月17日宣布，遭指慣性性侵柬埔寨籍小姨子長達1年的男性無罪。受害女子在法庭上指出，姐夫威脅她，「如果不聽話，妳姐姐也別想從醫院裡出來」；但因為不了解南韓的法律制度，韓文也不好，不知該如何揭發姐夫的行為。

然而，法官卻在審判中向她問道，「被性侵的時候為什麼沒有叫？」女子回應，當時擔心正在睡覺的姪子醒來，看到2人發生關係會受到衝擊，因為害怕才沒有大叫；法官卻未採信她的說法。

大邱慶尚北道女性團體聯盟、全國女性新住民保護協會等6個公益團體因此在地院前召開記者會，抗議法院偏袒性侵加害者，更指控法院長久以來都有寬待親屬間性暴力罪行的陋習，其中又以女性新住民最常受到不公平對待。