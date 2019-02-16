川普大讚「中國判死毒販」解決問題　習近平讓他好興奮

▲川普一心嚮往毒販被判處死刑。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普當地時間15日上午宣布，將簽署法令，讓國家進入緊急狀態（national emergency），藉此獲得美墨邊界圍牆的築牆經費。他在白宮演說時還稱讚中國大陸對於毒販能夠判處死刑的舉動，如果美方能夠效仿，就能更好處理販毒問題。

川普在演說中大力讚許，中國大陸憑藉著死刑解決毒品問題。他認為，中國大陸的毒販得到了死刑，但在美國的毒販只會被罰款，「如果我們想要變得更聰明，我們就能變得更聰明。你可以終結毒品問題，你可以比你所想像中的更快終結它。」

事實上，這並非首次川普主張對毒販判處死刑，去年3月他就提出類似建議。有相關官員表示，不會試圖改變法律，若要按照川普所為，可能違反最高法院的裁決。

川普告訴記者，在過往一次貿易會議上，他要求中國國家主席習近平把「芬太尼」（fentanyl）列為致命藥物。他補充，中國的法律比美國更加嚴厲，在美國有數萬人因毒品喪命。

川普聲稱，習近平曾告訴他，中國沒有這樣的毒品問題，因為判處死刑後問題就此結束。他聽聞後感到非常興奮。

除了死刑議題，川普還說，他認為前總統歐巴馬會與北韓開戰。他接著補充，美國與北韓目前的關係良好，由於他展開川金會，日本首相安倍晉三還提議他應該獲得諾貝爾和平獎提名。

►►川普堅持蓋圍牆...宣布「進入緊急狀態」！白宮發聲明全文