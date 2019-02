只有3°C！72歲奶奶「每晚巡街」　低溫中送免費熱湯給街友

▲奶奶幾乎每晚都出門關心街友。(圖/翻攝自臉書/Charlie Franks)



國際中心/綜合報導

英國一名72歲的奶奶日前不畏寒冷,在只有3°C的氣溫下外出,將熱湯免費送給街友喝,還不忘聊天關心對方。她些微駝背的身影被網友法蘭克(Charlie Franks)捕捉後PO上臉書,引起廣大迴響,原來她的名字是戴安娜(Diana),在附近的教堂擔任志工。

法蘭克13日上傳影片,他寫道,看見這名婦人分送湯品給街友,讓他重拾起對於人類的信心,「這位女士絕對是傳奇,值得在社群媒體上獲得所有的分享…讓她出名吧!」

事實上,法蘭克曾跟戴安娜交談過。對方提及,她幾乎每天晚上都會外出,準備食物給無家可歸的人們,得知自己的影片在臉書爆紅後,她謙虛回應,謝謝大家可愛的留言,這都是為了教會而做的。

'She makes a load of soup and goes out to hand it to the homeless! My faith in humanity is restored, let's make her famous!'

影片中,戴安娜穿著藍色的外套,她從旁邊的手推車端出熱湯,並關心人行道上的2名街友,她還與對方閒聊了一陣子。她的女兒凱蒂(Katie Elizabeth)事後證明,畫面中的女人就是她72歲的母親。

據了解,戴安娜晚上很常出門,她會帶著熱巧克力和三明治給街友,是當地人眼中的熟面孔,聽聞有媒體想要訪問,她則相當低調。

