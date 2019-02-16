影／華裔男遭近距離爆頭！酒吧外等Uber　扔掉人生最後一支菸

國際中心／綜合報導

美國紐約一名華裔男子12日凌晨步出皇后區法拉盛（Flushing）一間夜總會，離開前把菸蒂隨手丟在地上，打開Uber車門時突然遭打扮怪異的槍手「近距離爆頭」，最後還被連開數槍不治身亡。紐約警方不排除仇殺，已經公開現場監視器畫面並通緝槍手。

▲華裔美國男在紐約皇后區拉法盛遇死劫。（圖／翻攝自youtube）

綜合外媒報導，這名來自舊金山的華裔男子顧欣（音譯：Xin Gu）在12日凌晨2時35分時離開卡拉OK夜總會，當他將菸蒂彈到地上時，看見一名穿著羽絨外套並把帽子包頭束到最緊的男子經過，顧欣以為只是一般路人沒有多加留意便轉身打開車門準備離去。這時這位槍手立刻跟上，從口袋掏出手槍，在不到30公分的距離朝顧欣後腦杓開槍，顧欣倒地後還對著頭和身體連補了好幾槍。

請繼續往下閱讀...

▲顧欣在上車前被兇手朝後腦開槍。（圖／翻攝自youtube）

Uber司機在第一聲槍響時還未反應過來，直到第二槍顧欣倒地後，才馬上急踩油門加速逃離現場。警方調查後指出，死者顧欣31歲，是來自舊金山的華裔美國人，頭和身體有多處槍傷。顧欣由紐約長老會醫院皇后區分院宣告死亡。警方正追查槍手身分，不排除是仇殺，並公布監視器畫面發佈通緝。