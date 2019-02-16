川普堅持蓋圍牆...宣布「進入緊急狀態」！白宮發聲明全文

▲川普簽署法令，宣布進入緊急狀態。（圖／翻攝自推特／Sarah Sanders）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在當地時間15日在白宮演說時提到，將會簽署法令讓美國正式進入緊急狀態（national emergency），以獲得蓋圍牆資金，演說還未結束時，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）就在推特上PO出川普簽署命令的黑白照片，隨後白宮也發表川普的完整聲明。

除了宣布進入緊急狀態之外，川普也在同一天簽署了政府預算，此舉能夠避免美國政府部分部門再度上演關門的局面，但是這個協商案中，並不包含川普的57億美元圍牆預算，於是川普宣布進入「國家緊急」狀態。基於國防軍事建設理由等理由，緊急狀態可以讓川普獲得80億美元的資金。

川普透過白宮發布的聲明中提到，「目前南部邊界的局面發生的邊界安全及人道危機都對國家安全利益造成威脅，讓國家陷入緊急狀態，南方邊界是罪犯、幫派份子和非法毒品流進美國的入口，大規模透過南方邊界湧入的非法移民是個長久以來一直存在的問題，儘管執法單位維持運作，但情況在近幾年來變得更糟了」。



川普在演說時也提到，事實上過去有很多總統都簽署過進入緊急狀態的法案，「這麼做能讓總統獲得權力」。此外，他在演說中還突然提到中美關係，他表示，兩國的貿易談判進行的很順利，還特別稱讚中國「沒有毒品問題」。

對於川普此舉，眾議院發言人裴洛西（Nancy Pelosi）和少數黨領袖舒默（Check Schumer）立即發出聯合聲明提到，這樣宣布進入緊急狀態是無法規根據的，同時是對總統職權的濫用，更證明川普無法兌現要「墨西哥支付圍牆費用」的承諾，「川普總統直接蔑視法治，這不是緊急狀況，總統個人的恐懼並不算是」。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）則說，將對總統川普使用國家緊急狀態職權以在美墨邊界築牆一事進行挑戰，「沒有正當理由就宣布國家進入緊急狀態，可能會造成憲法危機，我們無法忍受濫用職權，將會以法律反擊」。

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▲川普在演說中宣布進入緊急狀態。（圖／路透社）

白宮聲明全文如下：

目前南部邊界的局面發生的邊界安全及人道危機都對國家安全利益造成威脅，讓國家陷入緊急狀態，南方邊界是罪犯、幫派份子和非法毒品流進美國的入口，大規模透過南方邊界湧入的非法移民是個長久以來一直存在的問題，儘管執法單位維持運作，但情況在近幾年來變得更糟了。



特別是近年來，試圖進入美國的家庭劇增，但是當他們在等待審判程序的時候，我們已經無法再提供這些外來者拘留的空間。但若是不拘留的話，這些外來者被放到我們的國家，接著就很難再被移除走，因為他們不出席聽證會、不遵守命令，也很難找到其所在位置。

因此，為了回應我2018年4月4日的備忘錄以及國土安全部長的請求，國防部為南部邊境的國土安全部提供了支持和支援，由於當現金緊急情況的嚴重性，武裝部隊有必要提供額外的支持以應對這個危機。

因此，我，唐納·川普，由憲法和美利堅合眾國法律賦予我的權力，包括國家緊急法案第201和301條（50 USC 1601 et seq），在此宣布南方邊界存在著國家級緊急狀態。我根據其條款援引美國法典第10篇第12302條，將其提供給有關軍事部門的部長，但須遵守國防部長在陸軍，海軍和空軍部長的指導下的方向。

為了提供國防部額外的權力，以支持聯邦政府對於南方邊界緊急狀況的回應，我在此宣布緊急狀態需要使用武裝部隊，根據「國家緊急情況法」（National Emergencies Act）授權國防部長，並由國防部長酌情決定給軍事部門的部長，我的指示如下：

1. 國防部長或每個相關軍事部門部長，在適當的情況、根據適用的法律，應盡可能多加命令將現有儲備單位或成員改為執勤狀態，適當地協助和支持國土安全部長在南方邊界的動作。

2. 國防部長、內政部長、國土安全部部長以及國防部相關部門部長應該在法律支持下，採取適當行動，利用或是支持當局所需，如果需要的話，包含接受對邊界土地的管轄權。

3. 此公告實質上或程序上，不會讓任何執法部門、反對美國的任何部門、機構、官員、員工、探員或個人，取得任何的權力或利益。

DONALD J. TRUMP

