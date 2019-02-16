伊利諾州工廠爆槍擊！4警察受傷1人死亡　15年老員工闖入掃射

▲伊利諾州工廠發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國伊利諾州奧羅拉市（Aurora）的「Henry Pratt 」工廠發生槍擊，據了解已經有多人中槍，一名該市的官員提到，有4名警察中槍，其他幾位受害者則是一般市民，CBS芝加哥報導，凱恩郡驗屍官羅素（Rob Russell）表示，至少已有一人死亡。槍手已經被逮捕。

這起槍擊發生在當地時間15日下午，奧羅拉市位在芝加哥東部大約64公里處，槍擊發生後，警方立即封鎖現場，附近的學校也緊急疏散。外媒報導，槍手目前已經被逮捕，現場雖然仍在封鎖狀態，但已經沒有任何其餘的威脅。FBI芝加哥辦公室提到，已有探員前往現場協助當地執法人員。

奧羅拉市發言人穆哈默德（Clayton Muhammad）提到，受傷的員警狀態穩定。附近一間醫院在推特上表示，已經接收了兩名中槍的傷患，都沒有生命危險。

CNN報導，目擊者普羅斯特（John Probst）提到，槍擊發生時他正在「Henry Pratt 」公司內，當時他和其他大約30名員工在倉庫內，聽到槍聲大響就趕緊跑出來，逃跑的過程中看到槍手拿著手槍，上面還裝有雷射燈，走過走廊。他表示，槍手是他的同事，已經在那裡工作15年，年紀大約30到40歲，「他試圖對所有人開槍」，而一名中槍的傷者血流不斷。

白宮發言人桑德斯表示，總統川普已經得知槍擊案的消息。伊利諾州參議員達克沃斯在推特上提到，「我正為奧羅拉的發生的事情哀悼，這是個對全伊利諾州人和美國人來說都很可怕和傷心的日子，感謝勇敢的第一線人員」。