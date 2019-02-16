快訊／堅決要籌建牆資金！川普宣佈：將簽署命令讓國家進入緊急狀態

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普15日上午10時許（美國時間）在白宮玫瑰園會見記者時，表示將運用總統的權力來簽署命令，就邊境安全問題及人道危機，正式頒布國家進入緊急狀態，進而取得建造美墨圍牆的預算撥款。

根據美國CNBC報導，川普沒有透露將在何時頒佈緊急狀態令，也未透露會取用多少資金興建圍牆，但白宮代理幕僚長馬爾瓦尼稍曾經透露，川普計畫以80億美元興建邊境圍牆，除了國會撥款的14億美元資金，其餘67億美元將財政部充金的款項、國防部禁毒基金以及軍方建築預算抽調。

川普2018年12月因拒絕簽署不包含興建圍牆經費的臨時撥款法案，造成了政府局部關閉達35日，兩黨為了避免事件重演，參眾兩院議員日前「原則上」達成共識，將撥款14億美金興建邊境圍牆，但這金額遠低於川普要求的57億美金。

此外，川普也直言說，過去歷屆總統的任期內，國家也曾進入緊急狀態，這些情況未曾構成問題。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，會考慮訴諸法律挑戰川普緊急命令的合法性。佛州參議員伯尼（Bernie Sanders）說，「這是個非常危險的先例，我們有責任維護這個國家的權力分工。」許多法律學者也指出，如果川普能夠宣布國家進入緊急狀態，然後砸錢在意義不明的建設上，那麼未來每個總統都可以這樣做。

