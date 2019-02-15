每天開超跑+到私人島嶼度假　老闆一年給300萬太夢幻

▲必須對這些高級產品的特性夠熟悉才能應徵。（示意圖／記者湯興漢攝）



國際中心／綜合報導

新創立的高級購物網站HushHush最近公開徵求「奢侈品測試員」，工作內容是幫忙測試各式超跑、豪華遊艇、私人飛機的效能，或是到私人島嶼旅遊，提交報告後一年就可賺得7.5萬英鎊（約新台幣300萬元），讓超多男人瞬間暴動，直呼這是「世界上最夢幻的工作！」

據《太陽報》報導，這項工作的薪水是英國平均工資的3倍，測試員必須熟悉這些奢侈品的風格、舒適度、性能及特色等等，體驗後要對每個項目進行全面性的報告。

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▲國外高級產品網站徵奢侈品測試員，福利好到讓人羨慕。（圖／翻攝自HushHush）



除了要徹底了解高級產品，公司還要求測試員要到世界各地去旅行，看看其他私人島嶼的運作模式，才能推薦給富有的消費者們。

這個高級購物網是由29歲的艾倫（Aaron Harpin）所創立，專門販賣各種昂貴物品，包含法國里維埃拉6200萬英鎊（約台幣24億元）打造的城堡、佛羅里達斥資7500萬英鎊（約台幣29億元）的私人島嶼、花2100萬英鎊（約台幣8億元）製作的超級遊艇等等。

艾倫表示，他的網站可以為百萬富翁們提供所需的一切，現今已出售了很多高價商品，例如10萬英鎊（約台幣394萬元）的氣墊船。