越南版爺孫戀！28歲妹嫁80歲老翁被看衰　12年後現況曝光

▲ 特朗與索安結婚時不被看好，如今已幸福的共同生活12年 。（圖／翻攝baomoi推特）

國際中心／綜合報導

越南版「爺孫戀」！一名高齡80歲的老翁特朗（Nguyen Huu Trong）在2006年遇上年僅28歲的女子索安（Dinh Thi Thoan），2人一拍即合，交往沒多久就在禮堂對彼此許下終生，在當時引起了一陣熱議，不少網友都看衰2人「只是一時被沖昏頭」、「撐不了多久的」。如今12年過去，越媒也公開了這對忘年夫妻的最新近況。

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▲1928年出生的特朗，和1981年出生的嫩妹索安，兩人一拍即合。（圖／翻攝baomoi推特）

根據越媒「Eva.vn」報導，儘管1928年出生的特朗過去有過3段婚姻，但1981年出生的索安不顧外界眼光，仍決定與身邊這位相差53歲的伴侶結婚。

2人就這樣一起生活了近12年，特朗在宣光安山縣（Yen Son）經營一間有機農場，負責為市場提供有機蔬菜，平時在家也會幫忙妻子做家事、下廚。日子過得十分幸福，還育有一對兒女，分別是11歲的金（Kim Phuc）和8歲的胡（Huu Duc）。

▲特朗在家會幫忙妻子煮飯、做家事。（圖／翻攝baomoi推特）

特朗向記者提到，2人這段婚姻雖然不被人看好，但能夠依然維持長久幸福的秘訣就是「禮讓」，雖然也是會為了小事出現矛盾，但他們幾乎不吵架，「我們會聆聽完彼此的意見，再耐心、理性的分析與討論，在互相退讓一步中達成共識。

索安坐在丈夫身旁，害羞的透露，結婚雖然已經12年，但特朗仍舊相當體貼、負責，現在生活也還像是熱戀期一樣浪漫，「每次的結婚紀念日或生日，他都會牢牢記住，在我下班後回家做為我準備那些我最愛吃的料理。而且還會在花園種植我喜歡的花。」

▲ 2人育育有1對子女，一家人相處融洽。（圖／翻攝baomoi推特）

索安提到，自己生第二胎時，一直到送進醫院的第二天還沒有開指，她感到十分擔心，這時特朗二話不說就跑去市場採買鮮花，再到醫院不停安撫她，讓她感到既感動又放心，也讓她清楚這段婚姻絕對是正確的決定。

索安補充，特朗現在年事已高，為了健康，每天早上醒來都會花30分鐘鍛練身體。為了促進家庭和諧，他每天晚上都會花1小時陪伴孩子們，就連睡前，夫妻倆也會特別花時間長談，互相傾訴。

▼特朗訴說自己的幸福婚姻。（影片來源／youtube/Vietnam News Tin tức Việt Nam）